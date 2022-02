Hyperverse: Cos’è, Come Funziona, Recensioni e Guadagni

HyperVerse Cos’è

Diciamo subito che HyperVerse può essere assimilato ad un portafoglio che viene quotidianamente remunerato dello 0,5% del suo ammontare. Investendo 1.000 ogni giorno riceviamo 5. Detta così a chi non interesserebbe un “investimento” del genere?

Vediamo più nello specifico di cosa stiamo parlando.

Per capirne meglio il funzionamento di HyperVerse bisogna un pò addentrarsi nel mondo crypto.

All’interno di Hyperverse, infatti, depositiamo gli USDT (USDT è una crypto stabile, che segue il valore del dollaro americano, 1usdt=1$), i quali vengono convertiti immediatamente in HU (Hyper USDT, la crypto di Hyperverse, anch’essa ha lo stesso valore del dollaro USD, 1hu=1$).

Con gli hu andremo a comprare una licenza o membership (o multipli di essa), che troviamo all’interno della piattaforma Hyperverse, il cui possesso ci restituisce un ritorno dello 0,5% al giorno.

Come Funziona HyperVerse

Abbiamo detto di immaginare Hyperverse come un portafoglio dove depositare delle monete chiamate HU, che ci permetteranno di acquistare una membership. Come facciamo?

Innanzitutto ci registriamo da qui.

Una volta registrati dobbiamo acquistare una membership, e per farlo dobbiamo avere un Wallet contenente USDT.

Uno degli Exchange più famosi e utilizzati per trasferire USDT è Binance (ma ne esistono tanti altri).

Da Binance facciamo il prelievo degli USDT (su rete TRON, TRC-20) e li mandiamo su Hyperverse. Come fare?

Dalla versione mobile del sito HyperVerse (vedi immagine sopra) andiamo sulla Homepage e quindi clicchiamo sull’icona “Deposit” si aprirà una nuova pagina con l’indirizzo da copiare. Copiamo l’indirizzo e lo incolliamo su Binance per il prelievo, inserendo l’ammontare degli USDT e selezionando rete Tron TRC-20.

L’ammontare del deposito dipenderà ovviamente dalla membership che vogliamo acquistare, disponibili in tagli da50HU, 300HU, da 500HU, da 1.000HU e 3000HU o multipli di esse.

supponiamo di voler acquistare una membership da 1000HU, allora trasferiremo da Binance 1000USDT (+1 usdt di commissione).

Una volta trasferiti, troveremo in pochi minuti nel nostro account HyperVerse, sotto la voce Deposit, 1000HU.

A questo punto dobbiamo acquistare una licenza, quindi clicchiamo su “membership” scegliamo il taglio “1000 HU Membership”, spuntiamo la casella “termini e condizioni” e procediamo.

Una volta acquistata la membership di 1000HU ci ritroveremo nel nostro account 3000HU, questo per effetto del moltiplicatore presente su Hyperverse. Cosa succede ora?

Ogni giorno riceveremo una ricompensa dello 0.5% di quello che abbiamo depositato. Quindi con la membership di 1000HU riceveremo ogni giorno 5HU (cioè 5$).

A questo punto, una volta raggiunti 50$ di guadagno possiamo fare due cose: prelevare i guadagni o fare il “rebuy” cioè reinvestire quanto guadagnato.

Rebuy dopo rebuy, incrementeremo nel giro di pochi mesi le nostre entrate giornaliere.

Senza fare alcun rebuy e senza prelevare nulla bastano 200 giorni per recuperare gli HU della membership acquistata, qualsiasi sia l’importo depositato, infatti moltiplicando per 200 lo 0.5% si arriva al 100% del capitale versato.

La strategia migliore su HyperVerse è di non prelevare per almeno 6 mesi, e continuare a fare rebuy non appena maturiamo 50HU, in modo tale da incrementare più velocemente il nostro investimento iniziale e avere maggiori ricompense giornaliere.

Accelerare le ricompense e aumentare i guadagni con Hyperverse

Hyperverse mette a disposizione un metodo per accelerare le ricompense:

Alle tue ricompense giornaliere verrà aggiunto il 20% delle ricompense giornaliere delle persone che tu porterai direttamente attraverso il tuo referral link….

Attenzione però perchè se io invito solo una persona e questa persona invitata da me invita un’altra persona, io non potrò ricevere ricompense da quest’ultima fino a quando non avrò invitato direttamente almeno due persone.

Quindi per raggiungere il livello 2 dovrò avere due diretti, per il livello 3 dovrò avere 3 diretti etc… Per sbloccare tutti i 20 livelli di profondità avrò quindi bisogno di invitare almeno 20 persone direttamente.

In HyperVerse si entra solo su invito, e questo, è un punto a favore per la crescita del network.

Da questo link trovate il nostro invito: invito Hyperverse

Come Prelevare da Hyperverse

Se vogliamo prelevare da Hyperverse, una volta raggiunti 50 Hu (50$) dovremo convertire questi HU in una criptovaluta specifica, il MOF (Molecular Future).

In questo caso useremo l’exchange Hoo, che converte gli Hu in USDT (o altra cripto) così da inviarli per ultimo sul nostro wallet (Binance, Coinbase, Crypto.com, ecc…) ed averli quindi a disposizione.

In un prossimo articolo spiegheremo come aprire un conto Hoo per convertire gli HU in Usdt e mandarli sul nostro exchange preferito.

Hiperverse Recensioni

Ciao, sono dentro il progetto da circa 6 mesi , inizialmente ero scettico ma grazie ad un amico molto caro ho acquistato una membership da 1000$, ad oggi i miei risultati hanno superato le mie aspettative, Già questa estate 2022 i miei obiettivi saranno realizzati…(Antonino su Trustpilot.com);

Un’ opportunita’ che ti cambia realmente la vita in pochissimo tempo grazie all’ecosistema basato sulla , blockchain incredibile ma VERO!!! (Rachele su Trustpilot.com);

Finalmente dopo un mese di tentativi di prelievo andati male.. stamattina i miei mof sono arrivati 121 dollari in mof.. staremo a vedere se si conferma la piattaforma di prima hyperfund sempre regolare nei pagamenti e corretta nelle transazioni o se peggiora e si mette a pagare una tantum. (Massimo su Trustpilot.com)

Changed my life ! Thank you . Best thing I ever signed up to..(Sined su Trustpilot.com)

Hyperverse is the future! This is a great opportunity to become part of a unique community. (Shaw su Trustpilot.com)

Per quanto ci riguarda la cosa che più ci ha convinto ad entrare a far parte di questo progetto è stata proprio quella di aver capito che non si stava semplicemente andando ad acquistare delle criptovalute, ma si stava realmente entrando a far parte di un progetto che ha come obiettivo l’adozione della blockchain come strumento tecnologico che a mio avviso rappresenterà il futuro dell’economia mondiale.

NB: Questo articolo è a solo scopo informativo. Non vuole essere un consiglio di investimento