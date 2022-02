Tron Thunder: Cos’è, Come Funziona, Registrazione e Guadagni

Tron Thunder Cos’è

Tron Thunder è un progetto a livello globale che conta ad oggi una comunità di 120.000 iscritti. Si tratta di un progetto arrivato da poco in Italia, vediamo come funziona.

Come Funziona Tron Thunder: Registrazione, Pagamento, Prelievi

Tron Thunder si basa su un algoritmo che gira sulla crypto TRX Tron e rete TRC20.

Il progetto è abbastanza rivoluzionario: non c’è un’azienda dietro che lo gestisce. Il tutto è stato creato da una persona, Jean Pierre Rademeyer, che ha creato un software.

Ha un costo di solo 1.200 TRX, che al momento equivalgono a circa $75, ma che si recuperano in pochi giorni.

Infatti, il sistema ti assegna automaticamente 40 subordinati da tutto il mondo da cui guadagnerai l’1% del loro deposito iniziale e dei loro prelievi.

All’interno di questo software c’è un algoritmo che gira sulla blockchain e che ha un codice pubblico e trasparente. E’ una piattaforma che non ha capi nè aziende dietro.

Il tutto è stato creato nel luglio del 2021 ed immesso sul mercato a gennaio 2022. Conta di venir quotato sulle più grandi borse mondiali entro marzo 2023 (come mostrato nell’immagine sopra).

Tron Thunder è privo di rischi! E’ un sistema autonomo al 99% situato sulla blockchain che non può essere modificato o distrutto.

Appena ci si registra ci viene chiesto di pagare questa piccola somma di 1200 TRX(circa 75$) per cominciare ad accumulare commissioni, ed è l’unico costo che dobbiamo sostenere per partecipare al progetto.

Vediamo nel dettaglio come registrarsi.

Come Registrarsi su Tron Thunder

Per registrarsi serve un Referral ID.

Da qui trovate il nostro, vi registrate direttamente col nostro codice di registrazione

Subito sotto il Referral Id chiede un TRX Address : è l’indirizzo dove andranno i nostri guadagni.

Per trovarlo basta andare su Binance, –> Wallet –>Deposita e Prelievi –> Deposita, cercare la moneta TRX (TRON) cliccare su deposita scegliere la rete TRC-20 e visualizzeremo l’indirizzo. Lo copiamo e lo incolliamo nello spazio “TRX Address”.

Completare il modulo con le altre informazioni richieste: Nome, Cognome, Paese, Password. Accettare termini e condizioni e cliccare su “Register”.

Dopo aver cliccato su “Register” comparirà questa schermata:

Cliccheremo su “Buy” per acquistare la partecipazione al progetto, e ci apparirà l’indirizzo da copiare per effettuare il pagamento.

Faremo attenzione a copiare bene l’indirizzo che ci appare e andremo ad aprire nuovamente Binance –> Wallet –> Preleva cerchiamo TRX –>Invia tramite rete Crypto e incolliamo l’indirizzo copiato precedentemente. Scegliamo rete TRON (TRC20), inseriamo l’ammontare di 1201 TRX (non di 1200, dobbiamo aggiungere la commissione binance) e confermiamo.

Se nel nostro wallet non abbiamo la crypto TRX basterà convertire qualsiasi altra moneta, che abbiamo in wallet spot, in TRX.

Completata l’operazione aspetteremo qualche minuto affinchè si aggiorni il sistema. Una volta processato il pagamento si aprirà la nostra Dashboard :

Come Guadagnare con Tron Thunder

Per guadagnare soldi su questa piattaforma avremo due opzioni:

Community Reward

Referrals Reward

Attraverso la community reward abbiamo fin da subito 40 referrals che il sistema ci assegna e da cui guadagniamo subito. Infatti dopo la registrazione e dopo l’acquisto del pacchetto di 1200 TRX riceveremo subito circa la metà dei TRX spesi inizialmente grazie alla community reward. E ogni giorno ricevermo l’1% dei loro prelievi.

Un altro metodo per guadagnare con Tron Thunder è fare rete e ottenere i Referral Reward : il 20% sui propri diretti e un addizionale 40% sugli altri 9 livelli.

La cosa interessante di Tron Thunder per guadagnare è che non necessariamente dobbiamo avere dei nostri Referral per guadagnare perchè il sistema subito ce ne assegna 40.

Come Prelevare in Tron Thunder

Prelevare in Tron Thnder è semplicissimo ed immediato. Basterà cliccare su Withdraw e i nostri soldi arrivano subito nel nostro wallet in virtù del fatto che in sede di registrazione avevamo già inserito il nostro TRX Address.

Ci si chiede se il sistema può essere sostenibile. Direi assolutamente di sì, infatti nel momento in cui andiamo a fare il prelievo, il sistema ci assegna il 50% dei TRX a noi e il restante 50% alla commnity.

Così come noi guadagniamo grazie alla community così contribuiamo noi stessi a sostenere la community.

