10 Libri di Psicologia Comportamentale da leggere

1.Fondamenti di psicologia e psicoterapia cognitivo comportamentale. Modelli clinici e tecniche d’intervento

La terapia cognitivo-comportamentale è un approccio di grande successo in psicologia clinica, ampiamente diffuso a livello globale. Questo approccio è fortemente basato sulla ricerca scientifica, ed è stato costantemente sottoposto a verifica sperimentale, evolvendosi nel tempo. È passato dal primo comportamentismo, che si è sviluppato dagli studi sull’apprendimento, ai moderni approcci della “terza generazione.” Questi ultimi si caratterizzano per l’uso della mindfulness e per una maggiore attenzione ai processi metacognitivi rispetto ai contenuti cognitivi, concentrandosi in particolare sulla comprensione e il trattamento dei disturbi di personalità.

Il libro in oggetto offre una panoramica dettagliata di tutti questi modelli e delle strategie correlate, appartenenti a questa vasta famiglia di approcci. Si pone l’obiettivo di essere un testo fondamentale sia per gli studenti universitari, e specializzandi, sia per i terapeuti formati in altre aree della psicologia, e in generale per chiunque voglia avvicinarsi a questa disciplina. Viene enfatizzata l’applicabilità pratica attraverso l’uso di numerosi esempi concreti. Acquistalo su Amazon.

2. Fisiologia del comportamento

Questo manuale offre una spiegazione chiara e dettagliata degli argomenti trattati. Esamina approfonditamente la fisiologia del comportamento umano, basandosi su ricerche e studi recenti. Oltre a illustrazioni che rendono la comprensione più semplice e piacevole, il testo fornisce ulteriori strumenti per lo studio, come spunti di riflessione, domande di revisione per l’autovalutazione e per rinfrescare la memoria sui concetti fondamentali.

Libro utile per lo studio universitario della materia. Acquistalo su Amazon.

3. Il potere delle abitudini. Come si formano, quanto ci condizionano, come cambiarle

La stragrande maggioranza delle scelte che facciamo quotidianamente non è il risultato di riflessioni consapevoli, ma piuttosto di abitudini consolidate nel tempo. Sebbene ciascuna di queste abitudini possa sembrare insignificante da sola, complessivamente esse esercitano un’enorme influenza sulla nostra salute, la nostra occupazione, la nostra situazione finanziaria e il nostro benessere emotivo. Mentre gli studiosi hanno analizzato le abitudini per secoli, solo recentemente la neurologia, la psicologia, la sociologia e gli esperti di marketing hanno iniziato a comprendere in profondità il loro funzionamento.

Questo libro esamina il processo di formazione delle abitudini sia a livello individuale che collettivo, nei contesti aziendali e istituzionali. La buona notizia è che le abitudini non sono una condanna ineluttabile: è possibile ignorarle, modificarle, sostituirle o persino mantenerle. Charles Duhigg ci guida attraverso questo processo e ci svela come farlo. Questo libro è stato precedentemente pubblicato con il titolo “La dittatura delle abitudini. Come si formano, quanto ci influenzano, come cambiarle“. Acquistalo su Amazon.

4. Tipi Psicologici

In questa che è forse la sua opera più celebre, Jung solleva l’ipotesi che l’idea di una singola psicologia o di un unico principio psicologico fondamentale sia una concezione intollerabile. Con “Tipi Psicologici,” Jung abbandona l’idea radicata in Freud che la psicologia possa essere considerata una scienza esatta e riconosce la presenza ineliminabile di un elemento soggettivo.

In questo lavoro, Jung integra la scoperta dell’inconscio con la definizione e la descrizione di otto tipi psicologici principali. “Tipi Psicologici” è anche un trattato di psicologia che abbonda di casi clinici ed è una rievocazione della storia del pensiero umano. In esso, Jung esplora i conflitti generati dalla coesistenza dei due caratteri fondamentali, “apollineo” e “dionisiaco,” che hanno influenzato il pensiero filosofico e artistico dall’epoca di Platone e Goethe, ad Aristotele e Nietzsche. Jung ci affascina con il suo talento nel richiamare miti, figure e civiltà ormai scomparse. Acquistalo su Amazon.

5. Psicologia degli Atteggiamenti

Questo libro offre una descrizione completa, aggiornata e ben strutturata della ricerca sugli atteggiamenti, il cambiamento e la persuasione, incorporando contributi sia classici che recenti provenienti da tutto il mondo. Esamina in modo equilibrato una varietà di approcci, il tutto presentato in un linguaggio accessibile e coinvolgente.

Il libro presenta una visione integrata dei concetti fondamentali, delle teorie, dei modelli e dei metodi scientifici per misurare e applicare i processi sottostanti alla formazione e al cambiamento degli atteggiamenti. La lettura e lo studio sono agevolati da esempi tratti dalla vita quotidiana, approfondimenti, un glossario completo e dettagliato e una sezione di domande alla fine di ogni capitolo, che facilita la comprensione e stimola la riflessione.

Questo testo è particolarmente indicato per gli studenti universitari di psicologia, comunicazione e marketing. Acquistalo su Amazon.

6. Manuale di assertività. Teoria e pratica delle abilità relazionali: alla scoperta di sè e degli altri

Ottenere un equilibrio interiore senza dominare gli altri o soffocare la propria individualità, essere capaci di riconoscere ed affrontare le emozioni e i sentimenti, rispondere alle critiche senza attaccare o subire, e comunicare efficacemente con semplicità sono tutti aspetti centrali del comportamento assertivo. L’assertività, definita come l’arte delle interazioni interpersonali, è un elemento cruciale per la professionalità di docenti, politici, manager, medici, psicologi e di chiunque desideri adottare regole di comunicazione chiare, efficaci e convincenti.

L’importanza dell’assertività è cresciuta in parallelo allo sviluppo delle scienze comportamentali ed è ora una disciplina fondamentale nella formazione in settori come aziendale, sanitario, scolastico e nel pubblico. In questa nuova opera, gli autori, dopo aver pubblicato nel 1989 il primo testo organico sull’assertività in Italia, continuano a esplorare questa tematica, approfondendo la sua complessa costruzione e riflettendo sulle connessioni tra assertività, etica ed antropologia.

L’opera copre una vasta gamma di argomenti, dalla natura dell’assertività alla sua storia, dalle caratteristiche della personalità assertiva al processo per svilupparla, dalle tecniche di comunicazione non verbale a quelle verbali, dalla teoria dei diritti della persona alla chiarezza del pensiero, e dalle strategie di motivazione all’arte della critica. Acquistalo su Amazon.

7. Come Analizzare Le Persone: Scopri Tutte le Tecniche di Psicologia Comportamentale

Questo libro di psicologia offre una profonda esplorazione delle strategie per comprendere e influenzare il pensiero di un individuo.

Attraverso una dettagliata analisi, vengono delineati i diversi tipi di comportamento che una persona può manifestare e fornite preziose indicazioni su come affrontarli in modo efficace, tenendo conto sia del comportamento che della personalità specifici. Inoltre, il libro offre un’approfondita guida sul controllo delle emozioni, permettendo di gestire le reazioni improvvise e imprevedibili che possono sorgere in qualsiasi momento.

Questo testo costituisce un eccellente compendio di conoscenze psicologiche, fornendo un ampio spettro di strumenti per comprendere e gestire le dinamiche interpersonali e le emozioni personali. Acquistalo su Amazon.

8. Migliorare se stessi

Si tratta di una raccolta di 4 libricini. Offre una selezione mirata dei quattro argomenti fondamentali legati alla psicologia, comunicazione e crescita personale. Attraverso un approccio pratico basato sulla scienza, il lettore viene guidato nell’apprendimento di strategie, tecniche e consigli per gestire le emozioni, sviluppare una fiducia inattaccabile e avvicinarsi alla realizzazione dei propri sogni.

Gli argomenti trattati mirano a migliorare l’area emotiva, personale e relazionale, promettendo relazioni più gratificanti e una carriera professionale più ricca e di successo. La raccolta include i seguenti libri:

“Forza Mentale”: Concentrandosi su abitudini di successo, autostima, fiducia e disciplina, il libro aiuta a trasformare il pensiero negativo in positivo e a gestire le emozioni in modo più costruttivo.

“Intelligenza Emotiva”: Esplora il comprensione e la gestione delle emozioni, nonché l’ansia e la rabbia, migliorando la propria autostima e carisma.

“Terapia Cognitivo-Comportamentale (CBT)”: Fornisce tecniche per la riprogrammazione mentale, migliorando la fiducia, l’autostima e aiutando a gestire emozioni negative come rabbia, ansia, stress e depressione.

“Psicologia Nera & Manipolazione”: Tratta dell’arte della persuasione mentale e della PNL oscura, inclusi aspetti come la comunicazione persuasiva, il linguaggio del corpo e il controllo mentale per convincere e influenzare gli altri.

Questa raccolta è strutturata per condurre il lettore verso risultati tangibili ed è adatta anche a chi non ha mai esplorato l’intelligenza emotiva o ha dubbi sulla possibilità di migliorare la propria situazione. Acquistalo su Amazon.

9. Pensieri lenti e veloci

L’autore sfida la convinzione tradizionale secondo cui la razionalità umana può dominare istinti ed emozioni per prendere decisioni oggettive.

Basandosi sugli studi condotti da Daniel Kahneman, vincitore del Premio Nobel, il libro esplora la dualità del pensiero umano, composto da due processi distinti: il sistema 1, rapido e intuitivo, e il sistema 2, più lento ma razionale. Questa struttura mentale è efficace ma può portare a errori sistematici, noti come bias cognitivi, che influenzano le decisioni in molti aspetti della vita, dai mercati finanziari alla felicità personale.

L’autore offre suggerimenti per riconoscere e affrontare questi bias, aiutando i lettori a prendere decisioni più informate. Acquistalo su Amazon

10. Dipendenza affettiva. Diagnosi, assessment e trattamento cognitivo-comportamentale

La dipendenza affettiva è simile alle dipendenze comportamentali ed è caratterizzata dal timore della perdita nelle relazioni. Questo lavoro offre un quadro completo del disturbo, dalla sua classificazione nosologica all’eziopatogenesi, e propone un modello di funzionamento del disturbo insieme a un protocollo di valutazione e trattamento. La dipendenza affettiva può essere paragonata alle dipendenze da sostanze o comportamentali.

Nel libro sono inclusi esempi di schede che possono essere utili ai terapeuti nel processo di valutazione cognitivo-comportamentale dei casi e nel loro trattamento. Per affrontare la complessità clinica di questa condizione, dato l’attuale mancanza di strumenti specifici in letteratura, il testo introduce un nuovo strumento clinico per la valutazione e la diagnosi chiamato “INLOAD” (Inventory for Love Addiction, curato da Antonella Lebruto). Acquistalo su Amazon.